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Президент UFC прокомментировал инцидент с Льюисом, который нокаутировал автоугонщика

Президент UFC прокомментировал инцидент с Льюисом, который нокаутировал автоугонщика
Александр Насонов
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент с тяжеловесом Дерриком Льюисом, который нокаутировал злоумышленника, пытавшегося угнать его автомобиль.

«Не знаю, видели ли вы, но кто-то пытался угнать автомобиль Деррика Льюиса. Деррик поймал этого человека, поднял его, грохнул по голове, нокаутировал и дождался полицейских, чтобы они его забрали. После этого стоимость его машины должна увеличиться. Грабителю не повезло, что он попытался украсть автомобиль Льюиса», — приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, Льюис последний раз появлялся в октагоне в феврале 2021 года. Тогда ему удалось нокаутировать Кёртиса Блэйдса. Ожидается, что летом 2021 года Деррик подерётся за титул чемпиона UFC с Фрэнсисом Нганну. Официально этот поединок ещё не подтверждён.

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