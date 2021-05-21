Друг Макгрегора: Хасбик — настоящий дагестанский мужчина!

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о 18-летнем блогере Хасбулле Магомедове, известном под прозвищем Хасбик. Дэнис — друг и напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

В ближайшее время Хасбик проведёт бой с 17-летним певцом Абдурозиком. Рост соперников не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.

«Хасбулла — представитель вымирающей породы. Настоящий дагестанский мужчина!» — написал Дэнис в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stories/dillondanis/2578432678497225023/?hl=ru

Ранее боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как относится к фрик-бою Хасбик — Абдурозик, а в Госдуме Российской Федерации призвали наказать организаторов поединка.