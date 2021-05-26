Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос о том, пропал ли для него 2021 год. Ранее появилась информация о том, что он пока не получит титульный бой в тяжёлом весе. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC.

«Да. У меня есть предчувствие, что вам, ребята, придётся ещё подождать. К тому времени спорт должен стать круче, чем когда-либо. Всегда смотрю на вещи с положительной стороны.



Мне кажется, что единственные люди, которым принесет пользу мой ранний переход в тяжи — это другие тяжеловесы. С тем, как я тренируюсь, я стану настоящей проблемой в следующем году. Мне достаточно комфортно, чтобы подождать, и именно это я и сделаю», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

33-летний Джон Джонс выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение, а один бой признали несостоявшимся.