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Боец Bare Knuckle FC Макарова: могла бы сняться в купальнике, но без эротики

Боец Bare Knuckle FC Макарова: могла бы сняться в купальнике, но без эротики
Арина Ершова
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Боец Bare Knuckle FC, россиянка Екатерина Макарова высказалась об откровенных фотосессиях, которые проводят другие девушки из лиги, например, Пейдж Ванзант.

«Раньше я осуждала таких людей. Думала: как так можно? Сейчас отношусь спокойно. У каждого свой взгляд на жизнь, и где гарантия, что я права, а другие — нет? Это их выбор. Они не видят в этом ничего плохого, хотя лично я считаю подобные фотографии слишком откровенными. Мне всегда казалось, что подобные фотографии выкладывают, чтобы привлечь к себе внимание и тем самым увеличить свой достаток. Не готова сниматься в подобном стиле. Я могла бы сняться в купальнике, но без элементов эротики. Думаю, я бы ощущала себя некомфортно», — приводит слова Макаровой «RT на русском».

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