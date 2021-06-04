Чимаев вылетел в США. Хамзат планирует выступить в августе
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Боец UFC Хамзат Чимаев отправился в США, где его будет ждать серьёзный тренировочный сбор.
«Хамзат вылетел в США на подготовку. Он может провести следующий бой в августе. Многое будет зависеть от его состояния», — приводит слова источника ТАСС.
Ранее тренер Чимаева Андреас Майкл сообщил, что в США Хамзат будет готовиться вместе с экс-претендентом на титул UFC Александером Густафссоном и Гурамом Кутателадзе.
Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
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