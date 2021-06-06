Тыбура в первом раунде победил Харриса техническим нокаутом на турнире UFC

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В соглавном бою турнира поляк Марчин Тыбура встретился с американцем Уолтом Харрисом.

Бой завершился победой поляка в первом раунде после технического нокаута. Тыбура одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Харрис потерпел третье поражение подряд в UFC.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Ранее россиянин Муслим Салихов победил бразильца Франсиско Триналдо.