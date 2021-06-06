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Тыбура в первом раунде победил Харриса техническим нокаутом на турнире UFC

Тыбура в первом раунде победил Харриса техническим нокаутом на турнире UFC
Максим Лесовой
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В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В соглавном бою турнира поляк Марчин Тыбура встретился с американцем Уолтом Харрисом.

Бой завершился победой поляка в первом раунде после технического нокаута. Тыбура одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Харрис потерпел третье поражение подряд в UFC.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Ранее россиянин Муслим Салихов победил бразильца Франсиско Триналдо.

UFC 2021. UFC Fight Night 189, Лас-Вегас, США
Уолт Харрис - Марчин Тыбура (W)
06 июня 2021, воскресенье. 04:15 МСК
Марчин Тыбура
Окончено
TKO
Уолт Харрис
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