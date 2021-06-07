Джейк Пол – Альваресу: вы не можете продать платные трансляции. Я бы съел тебя

Джейк Пол, брат 26-летнего блогера Логана Пола, который провёл бой с легендарным Флойдом Мейвезером, ответил лучшему бойцу мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу.

«Вы не можете продать платные трансляции. Я бы съел тебя», — гласит сообщение Джейка Пола в «Твиттере» в ответ на лаконичный эмодзи, описывающий эмоции Альвареса от боя Логан Пол – Флойд Мейвезер.

Напомним, что выставочный поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.