Джейк Пол – Альваресу: вы не можете продать платные трансляции. Я бы съел тебя

Джейк Пол, брат 26-летнего блогера Логана Пола, который провёл бой с легендарным Флойдом Мейвезером, ответил лучшему бойцу мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу.
«Вы не можете продать платные трансляции. Я бы съел тебя», — гласит сообщение Джейка Пола в «Твиттере» в ответ на лаконичный эмодзи, описывающий эмоции Альвареса от боя Логан Пол – Флойд Мейвезер.
Напомним, что выставочный поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 7 июня 2021
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