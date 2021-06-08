Мейвезер за неделю купил девять автомобилей на $ 1 млн

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер за неделю потратил $ 1 млн на приобретение автомобилей, утверждает TMZ Sports. По данным источника, спортсмен приобрёл девять автомобилей для себя, членов семьи и окружения. Об этом таблоиду рассказал владелец автосалона в Лас-Вегасе.
Так, Мейвезер приобрёл два Rolls-Royce Ghost, Mercedes S560, Maybach, Dodge Journey, Dodge Charger и три Dodge Challenger.
В общей сложности в этом автосалоне Мейвезер за последние годы приобрёл 157 автомобилей, в их числе — 29 Rolls-Royce.
Известно, что экс-чемпион мира по боксу коллекционирует автомобили. В его гараже есть автомобили люксовых марок, включая Ferrari, Bugatti, Lamborghin и Rolls-Royce.
В ночь на 7 июня мск Мейвезер провёл выставочный бой с популярным блогером Логаном Полом. Он завершился ничьей.
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