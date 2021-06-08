Оверим подписал контракт с Glory Kickboxing

Бывший претендент на титул UFC в этом же дивизионе Алистар Оверим подписал контракт на несколько боёв с Glory Kickboxing. Об этом информирует ESPN.
Дата дебюта Оверима в Glory Kickboxing ещё не определена. Неясен и первый соперник Алистара. Однако ожидается, что он вернётся к поединкам в конце этого года.
Напомним, 4 марта руководство UFC приняло решение отчислить из промоушена ветеранов смешанных единоборств Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке в американском промоушене Оверим досрочно уступил Александру Волкову. В UFC Оверим дебютировал в декабре 2011 года, победив американца Брока Леснара.
Ранее прославленный боец смешанных единоборств, ветеран ММА Фёдор Емельяненко не исключил, что встретится с Оверимом или дос Сантосом.
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