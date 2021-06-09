Рой Джонс может провести выставочный бой
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Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс и экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Карл Фроч могут провести выставочный бой, информирует nottinghampost.
Сообщается, что боксёры близки к соглашению об организации поединка в рамках промоушена TUFF. Фроч завершил карьеру после победы в бою с Джорджем Гроувсом в 2014 году. Джонс в ноябре 2020-го провёл выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном, который завершился вничью.
Напомним, в ночь на 7 июня в Майами состоялся выставочный поединок между легендарным 44-летним боксёром Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, по результатам которого победитель выявлен не был.
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