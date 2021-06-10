Президент UFC сообщил, когда можно ожидать возвращения Чимаева

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда можно ожидать возвращения в октагон шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я думаю, он будет в Лас-Вегасе на этой неделе, и мы всё обсудим. Мы рассчитываем, что он вернётся в августе. Будет ли он драться с Нилом Мэгни? Пока не знаю. Нам предстоит обсудить этот вопрос», — приводит слова Уайта Fight Time со ссылкой на TSN.



Напомним, Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему должным образом тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.