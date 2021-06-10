Президент UFC сообщил, когда можно ожидать возвращения Чимаева
Поделиться
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда можно ожидать возвращения в октагон шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я думаю, он будет в Лас-Вегасе на этой неделе, и мы всё обсудим. Мы рассчитываем, что он вернётся в августе. Будет ли он драться с Нилом Мэгни? Пока не знаю. Нам предстоит обсудить этот вопрос», — приводит слова Уайта Fight Time со ссылкой на TSN.
Напомним, Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему должным образом тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10
-
13:05
-
12:29
-
11:54
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
09:56
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
04:13
- 9 июня 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:25
-
18:25
-
16:36
-
16:34
-
16:03
-
15:44
-
14:57
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам