Олимпийская чемпионка по боксу Шилдс прокомментировала успешный дебют в ММА

Олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс прокомментировала дебют в смешанных единоборствах. Американка на турнире PFL 4 победила Бритни Элкин. Бой был остановлен в третьем раунде, Шилдс победила техническим нокаутом.

«Я сказала себе, что это не будет просто. Поэтому я провела семь месяцев в Альбукерке, долго не была дома. Я знала, что будет тяжело.

Я дралась с настоящим ветераном ММА. Я занимаюсь смешанными единоборствами семь месяцев, а она — 12 лет. Понимала, что уступаю в этом. Но также я знала, что являюсь совершенно другим человеком.

Я чувствовала, что проигрываю, но знала, что у меня ещё достаточно времени. Тогда я полностью выложилась, понимала, что не должна сдаваться.

Понимала, что бой по правилам ММА будет полностью отличаться от боксёрских поединков. Но мне удалось набрать прекрасную форму, я тренировалась, не щадя себя», — цитирует Шилдс MMA Junkie.