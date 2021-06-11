Нейт Диаз: воспринимаю бой с Эдвардсом, как титульный

Американский боец Нейт Диаз поделился ожиданиями от боя с британцем Леоном Эдвардсом. По словам Диаза, он воспринимает бой, как титульный.

«Эдвардс — тихий парень, вряд ли его знают многие. Но если я не могу пока драться с самыми топовыми бойцами, то мне нужно найти лучшие варианты из возможных. Я нахожусь здесь, чтобы доказать, что я нахожусь в отличной форме.

Мне нравится соревноваться. Я хочу проводить бои, но мне сложно драться с малоизвестными бойцами.

Я воспринимаю это бой, как титульный. Это мой главный настрой на поединок», — цитирует Диаза BJPenn.

Бой состоится на турнире UFC 263, который будет проходить 12 июня. Ранее сообщалось, что победитель этого боя сможет провести титульный поединок.