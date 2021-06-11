Кадыров предположил, где сейчас находится А. Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, где, по его мнению, в настоящее время находится российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Емельяненко, который ранее тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», в последнее время редко появляется в публичном пространстве.

«Где Александр Емельяненко? Дома, наверное, тренируется. Он же должен выйти на ринг.

Бой с Александром Емельяненко? Мы провели спарринг, и нам хватило. Боя не будет. Я не спортсмен. Я стараюсь, еле-еле, физкультурой заниматься. Спортом не получается. Старый уже», — рассказал Кадыров в «инстаграме» Visit Chechnya.

Также Кадыров рассказал, согласился бы провести бой с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.