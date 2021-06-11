Кадыров предположил, где сейчас находится А. Емельяненко
Поделиться
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, где, по его мнению, в настоящее время находится российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Емельяненко, который ранее тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», в последнее время редко появляется в публичном пространстве.
«Где Александр Емельяненко? Дома, наверное, тренируется. Он же должен выйти на ринг.
Бой с Александром Емельяненко? Мы провели спарринг, и нам хватило. Боя не будет. Я не спортсмен. Я стараюсь, еле-еле, физкультурой заниматься. Спортом не получается. Старый уже», — рассказал Кадыров в «инстаграме» Visit Chechnya.
Также Кадыров рассказал, согласился бы провести бой с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:11
-
12:33
-
11:44
-
11:23
-
11:01
-
10:53
-
09:22
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10
-
13:05
-
12:29
-
11:54
-
11:54
-
11:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам