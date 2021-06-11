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«Такими темпами он может превзойти Хабиба». Василевский – об Ярославе Амосове

«Такими темпами он может превзойти Хабиба». Василевский – об Ярославе Амосове
Александр Кожевников
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Боец ММА Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от главного поединка турнира Bellator 260, в главном событии которого сразятся бразильский боец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов.

«Я думаю, что он может стать первым украинским чемпионом в Bellator, несмотря на серьёзную оппозицию в лице Лимы. У Ярослава такой стиль: он дерётся очень надёжно. Я думаю, что он не будет обострять, а будет потихоньку забирать раунд за раундом, обходить какие-то острые моменты. Я думаю, что он заберёт бой по очкам.

Такими темпами он может превзойти Хабиба. Но здесь всё зависит, опять же, от оппозиции. Дело даже не в том, сколько у тебя боёв и сколько побед, а в том, с кем ты дрался. Цифры не будут отображать реального положения», — сказал Василевский в беседе с Айгуль Силкиной.

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