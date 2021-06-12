Шлеменко: Амосов — не Украинский Хабиб, он — Украинский Ярослав

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением о сравнении украинского бойца Ярослава Амосова с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Амосов — не Украинский Хабиб, он — Украинский Ярослав. Сложнее тому, кто идёт первым. Второй может посмотреть, подготовиться, убрать какие-то недостатки. Хабиб был первым, однозначно, у кого-то будет 30-0, 36-0, 50-0, мы даже увидим скоро. Главное — поставить цель. Раньше, когда я выступал, да и до меня, люди так сильно не цеплялись, выиграют они или проиграют. Сейчас времена изменились — нужно иметь как можно меньше поражений, это тебе зачтётся.



Уровень Амосова можно сопоставить с уровнем топов UFC. Но надо смотреть, с какими топами. Если мы берём самого главного топа — Усмана, то он выходец из борьбы, Амосов — тоже. Может ли Усман его забороть — большой вопрос. У Амосова предпоследний соперник был очень хорошим бойцом, и он не смог его забороть», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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