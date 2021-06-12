Минаков высказался о сравнении Ярослава Амосова с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, поделился мнением о сравнении украинского бойца Ярослава Амосова с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также прокомментировал победу Ярослава в поединке с бразильцем Дугласом Лимой.

«Сравнение с Хабибом — ерунда какая-то. В своё время искали второго Фёдора, теперь ищут второго Хабиба. Это смешно. Они абсолютно разные и в техническом плане, и в жизни. Ярослав — очень хороший, зрелищный и универсальный боец. Эта универсальность и принесла победу в этом поединке. Он использовал все слабые стороны соперника. Получилось надёжно и грамотно. О какой зрелищности можно говорить, когда на кону стоит победа.



Я никогда не обращал внимания на цифры. Пусть их сравнивают те, кому важен этот ноль в графе. Самих спортсменов это мало интересует. Думаю, этот ноль неважен ни для Хабиба, ни для Ярослава. Если держаться за него, то мало чего добьёшься — это будет ограничивать во многом.



А чем бойцы в этом дивизионе UFC отличаются от Bellator? Ничем, кроме промо, которое гораздо качественнее делает UFC. Они просто больше бабок в это вваливают, а люди одни и те же. Смотрится по телевизору по-другому из-за качества картинки. А в плане конкуренции Ярослав там фору даст многим», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.