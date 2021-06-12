Дом Мейвезера в Лас-Вегасе обокрали. Флойд предлагает вознаграждение в размере $ 100 тыс.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что преступники обокрали один из его домов в Лас-Вегасе, и предложил вознаграждение в размере $ 100 тыс. за любую информацию, которая как-то поможет в раскрытии этого дела.



«Дом — это убежище, место, где можно комфортно отдохнуть и расслабиться. Когда кто-то посягает на это, становится очень больно. Один из моих домов обокрали в Лас-Вегасе. Было похищено много ценных сумок и других дорогих вещей. Я предлагаю вознаграждение не менее 100 000 долларов за информацию, которая поможет вернуть мои вещи. Какой жадностью нужно обладать, что украсть всё это, — непостижимо! Всем спасибо за любую информацию», — написал Мейвезер на своей странице в «Инстаграме».

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