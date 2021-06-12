Даводу: надеюсь, Евлоев не будет от меня бегать
Поделиться
Канадский боец ММА Хаким Даводу поделился ожиданиями от поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится на турнире UFC 263.
«Полагаю, что он попытается перевести меня в партер. Я так вижу этот бой. Если я хочу пробиться на вершину, добраться до титульного боя, то мне надо столкнуться с этими дагестанскими и чеченскими борцами. Лучше победить их сейчас.
Нужно драться в разных стилях. Нужно быть достаточно сильным, обладать различными навыками, чтобы справляться с любым соперником. Но такой стиль не является моим любимым. Впрочем, я ничего не могу поделать с этим.
Посмотрим, как всё сложится. В прошлый раз парень убегал от меня по всему рингу, было сложно закончить бой. Надеюсь, этот не будет бегать», — цитирует Даводу MMA Fighting.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
20:13
-
19:18
-
19:11
-
18:10
-
17:36
-
14:25
-
13:29
-
13:15
-
13:02
-
11:11
-
10:55
-
09:25
-
08:21
-
06:29
-
03:08
-
02:17
-
02:02
-
01:51
-
00:11
- 11 июня 2021
-
23:06
-
21:28
-
20:10
-
19:28
-
18:52
-
17:56
-
16:41
-
16:07
-
16:05
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам