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Даводу: надеюсь, Евлоев не будет от меня бегать

Даводу: надеюсь, Евлоев не будет от меня бегать
Антон Мозговой
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Канадский боец ММА Хаким Даводу поделился ожиданиями от поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится на турнире UFC 263.

«Полагаю, что он попытается перевести меня в партер. Я так вижу этот бой. Если я хочу пробиться на вершину, добраться до титульного боя, то мне надо столкнуться с этими дагестанскими и чеченскими борцами. Лучше победить их сейчас.

Нужно драться в разных стилях. Нужно быть достаточно сильным, обладать различными навыками, чтобы справляться с любым соперником. Но такой стиль не является моим любимым. Впрочем, я ничего не могу поделать с этим.

Посмотрим, как всё сложится. В прошлый раз парень убегал от меня по всему рингу, было сложно закончить бой. Надеюсь, этот не будет бегать», — цитирует Даводу MMA Fighting.

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