Президент Bellator — об Амосове: его соперникам нужно уметь в октагоне всё

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал завоевание чемпионского титула в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым. Ранее он победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260.

«Я думаю, что теперь любому, кто хочет драться в полусреднем весе, нужно быть универсальным, нужно уметь хорошо бороться, ведь Амосов в этом великолепен. Мне сказали, что он лучший борец в American Top Team. Теперь этот парень доказал это.

Думаю, что залогом успеха стала не только борьба Амосова. Если бы речь шла только о борьбе, то Дуглас сумел бы что-то придумать. Но Дуглас опасался ударов, тейкдаунов. Амосов обладал всем арсеналом. Нужно уметь всё», — цитирует президента Bellator MMAJunkie.