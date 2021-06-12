Президент Bellator — об Амосове: его соперникам нужно уметь в октагоне всё
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Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал завоевание чемпионского титула в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым. Ранее он победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260.
«Я думаю, что теперь любому, кто хочет драться в полусреднем весе, нужно быть универсальным, нужно уметь хорошо бороться, ведь Амосов в этом великолепен. Мне сказали, что он лучший борец в American Top Team. Теперь этот парень доказал это.
Думаю, что залогом успеха стала не только борьба Амосова. Если бы речь шла только о борьбе, то Дуглас сумел бы что-то придумать. Но Дуглас опасался ударов, тейкдаунов. Амосов обладал всем арсеналом. Нужно уметь всё», — цитирует президента Bellator MMAJunkie.
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