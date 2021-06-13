Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер отреагировал на слова Адесаньи, который вызвал его на бой

Уиттакер отреагировал на слова Адесаньи, который вызвал его на бой
Антон Мозговой
Комментарии

Австралийский боец ММА Роберт Уиттакер опубликовал новую запись в своём «твиттере». Он отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Ранее Адесанья защитил чемпионский титул, победив единогласным решением судей Марвина Веттори на турнире UFC 263. После боя Адесанья сообщил, что хочет провести поединок с Уиттакером.

«Отдыхай. Скоро увидимся», — написал Уиттакер.

Ранее Адесанья сказал, что следующий бой с Уиттакером должен пройти в Окленде (Новая Зеландия). При этом Исраэль отметил, что пока не знает, удастся ли организовать бой в Новой Зеландии из-за ситуации с коронавирусом.

Первый бой Адесаньи и Уиттакера проходил в 2019 году. Тогда поединок был остановлен уже во втором раунде. Адесанья одержал победу нокаутом.

Новость по теме
Адесанья после защиты титула назвал следующего соперника
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021