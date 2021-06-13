Уиттакер отреагировал на слова Адесаньи, который вызвал его на бой
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Австралийский боец ММА Роберт Уиттакер опубликовал новую запись в своём «твиттере». Он отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.
Ранее Адесанья защитил чемпионский титул, победив единогласным решением судей Марвина Веттори на турнире UFC 263. После боя Адесанья сообщил, что хочет провести поединок с Уиттакером.
«Отдыхай. Скоро увидимся», — написал Уиттакер.
Ранее Адесанья сказал, что следующий бой с Уиттакером должен пройти в Окленде (Новая Зеландия). При этом Исраэль отметил, что пока не знает, удастся ли организовать бой в Новой Зеландии из-за ситуации с коронавирусом.
Первый бой Адесаньи и Уиттакера проходил в 2019 году. Тогда поединок был остановлен уже во втором раунде. Адесанья одержал победу нокаутом.
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