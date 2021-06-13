Уиттакер отреагировал на слова Адесаньи, который вызвал его на бой

Австралийский боец ММА Роберт Уиттакер опубликовал новую запись в своём «твиттере». Он отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Ранее Адесанья защитил чемпионский титул, победив единогласным решением судей Марвина Веттори на турнире UFC 263. После боя Адесанья сообщил, что хочет провести поединок с Уиттакером.

«Отдыхай. Скоро увидимся», — написал Уиттакер.

Ранее Адесанья сказал, что следующий бой с Уиттакером должен пройти в Окленде (Новая Зеландия). При этом Исраэль отметил, что пока не знает, удастся ли организовать бой в Новой Зеландии из-за ситуации с коронавирусом.

Первый бой Адесаньи и Уиттакера проходил в 2019 году. Тогда поединок был остановлен уже во втором раунде. Адесанья одержал победу нокаутом.