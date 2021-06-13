Уайт: Нейт Диаз — невероятный боец, но я не знаю, что будет с ним дальше в UFC
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о выступлении американского бойца ММА Нейта Диаза в поединке с британцем Леоном Эдвардсом, который проходил на турнире UFC 263. Эдвардс одержал победу единогласным решением судей, но в концовке пятираундового боя Диаз едва не нокаутировал соперника.
«На протяжении всего боя Диаз пытался залезть сопернику в голову, заставить его ошибиться. И в пятом раунде он поймал его. Нейт — невероятный боец. В следующий раз он попросит шестираундовый поединок.
Что дальше ждёт Диаза? Я не знаю. Его любят фанаты, выигрывает он или проигрывает. Я не знаю. Посмотрим», — цитирует Уайта Give Me Sport.
Диаз потерпел три поражения в четырёх последних поединках. Кроме того, он уступил в двух последних боях.
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