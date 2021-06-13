Александр Поветкин сообщил, чем займётся после завершения карьеры

Бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин, принявший сегодня, 13 июня, решение завершить спортивную карьеру, рассказал о планах на будущее.



«Трудно сказать, чем буду заниматься. Наверное, буду больше с молодёжью работать, что-то подсказывать. Бизнес? Какой из меня бизнесмен?

Мой лучший бой? Трудно сказать, наверное, с Такамом. С ним хороший бой был», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

41-летний Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе.