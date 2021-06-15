Махачев: Хабиб играет в футбол на PlayStation лучше, чем на поле

Российский боец ММА Ислам Махачев иронично прокомментировал увлечение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова футболом. Ранее Хабиб говорил, что хотел бы попробовать силы в футболе на профессиональном уровне.
«Кто лучше всех играет в футбол? Хабиб. Ну, он в PlayStation играет лучше, чем на поле», — сказал Махачев, улыбаясь.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Gorrila Fighting.
Вскоре сам Нурмагомедов отреагировал. «Брат, и на поле что было, ты же помнишь, аккуратнее будь», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».
Ранее президент клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб готов сделать предложение Нурмагомедову. Более того, Лахиялов опубликовал фото контракта, который предлагается подписать Хабибу. Графа с суммой зарплаты была оставлена пустой.
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