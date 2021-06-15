Махачев: Хабиб играет в футбол на PlayStation лучше, чем на поле

Российский боец ММА Ислам Махачев иронично прокомментировал увлечение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова футболом. Ранее Хабиб говорил, что хотел бы попробовать силы в футболе на профессиональном уровне.

«Кто лучше всех играет в футбол? Хабиб. Ну, он в PlayStation играет лучше, чем на поле», — сказал Махачев, улыбаясь.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Gorrila Fighting.

Вскоре сам Нурмагомедов отреагировал. «Брат, и на поле что было, ты же помнишь, аккуратнее будь», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Ранее президент клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб готов сделать предложение Нурмагомедову. Более того, Лахиялов опубликовал фото контракта, который предлагается подписать Хабибу. Графа с суммой зарплаты была оставлена пустой.