Олимпийская чемпионка Шилдс объяснила, почему женское ММА популярнее, чем бокс
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Олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс поделилась мнением о гонорарах в женском боксе и ММА. Ранее Шилдс успешно дебютировала в смешанных единоборствах, она победила Бриттни Элкин на турнире Bellator.
«На мой взгляд, женское ММА лучше рекламируется, чем женский бокс, бои лучше подают. И это справедливо. Женщины дерутся в трёхраундовых поединках по пять минут в каждом, у мужчин такие же правила. Бой за титул чемпиона мира бывает пятираундовым. И у мужчин, и у женщин. В боксе всё не так. В боксе есть правила, которые заставляют женщин выглядеть слабее, чем они есть на самом деле.
И фанаты бокса этого не любят. Они хотят, чтобы мы дрались 36 минут. Они хотят видеть нокауты. А добиться нокаута за 20 минут тяжело», — цитирует Шилдс BJPenn.
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