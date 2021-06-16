Грузинский боец Кутателадзе выложил новое видео с Чимаевым

Грузинский боец ММА Гурам Кутателадзе опубликовал новую запись в своём «инстаграме». На нём он предстал вместе со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кутателадзе.
Ранее стало известно, что Чимаев вылетел в США, чтобы начать подготовку к следующим боям. Тренер спортсмена Андреас Майкл сообщил, что в США Хамзат будет готовиться вместе с экс-претендентом на титул UFC Александером Густафссоном и Кутателадзе.
Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
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