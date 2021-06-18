Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Кунченко единогласным решением судей уступил Садибу Си на турнире PFL 5

Алексей Кунченко единогласным решением судей уступил Садибу Си на турнире PFL 5
Вячеслав Моренко
Комментарии

В ночь с 17 на 18 июня пройдёт пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5, предварительный кард которого открывал бой в полусреднем весе между 37-летним россиянином Алексеем Кунченко и 34-летним представителем Швеции Садибу Си.

По итогам поединка победу единогласным решением судей одержал Садибу Си.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Таким образом, Кунченко потерпел третье поражение кряду, всего в ММА на его счету 20 боёв, в которых он уступил в четырёх. Для Садибу Си это 10-я победа в ММА при пяти поражениях.

Напомним, Си уже имел один балл, заработанный в бою Николаем Алексахиным, который был признан несостоявшимся из-за попадания пальцем в глаз россиянина в начале второго раунда. Теперь в его активе четыре очка. Кунченко же пропустил первый бой из-за визовых проблем, за что был оштрафован на один балл. Чтобы ворваться в заветную четвёрку, ему требовалась лишь победа, на его счету по-прежнему минус один балл.

Побеждать только досрочно! Трое российских богатырей из засады стартуют за $ 1 млн Побеждать только досрочно! Трое российских богатырей из засады стартуют за $ 1 млн
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021