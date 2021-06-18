Алексей Кунченко единогласным решением судей уступил Садибу Си на турнире PFL 5

В ночь с 17 на 18 июня пройдёт пятый по счету турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5, предварительный кард которого открывал бой в полусреднем весе между 37-летним россиянином Алексеем Кунченко и 34-летним представителем Швеции Садибу Си.



По итогам поединка победу единогласным решением судей одержал Садибу Си.

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Таким образом, Кунченко потерпел третье поражение кряду, всего в ММА на его счету 20 боёв, в которых он уступил в четырёх. Для Садибу Си это 10-я победа в ММА при пяти поражениях.



Напомним, Си уже имел один балл, заработанный в бою Николаем Алексахиным, который был признан несостоявшимся из-за попадания пальцем в глаз россиянина в начале второго раунда. Теперь в его активе четыре очка. Кунченко же пропустил первый бой из-за визовых проблем, за что был оштрафован на один балл. Чтобы ворваться в заветную четвёрку, ему требовалась лишь победа, на его счету по-прежнему минус один балл.