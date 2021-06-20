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Силва победил Чавеса раздельным решением судей

Силва победил Чавеса раздельным решением судей
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке, который прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в рамках боксёрского шоу.

Бразилец начал бой довольно осторожно, в основном работая вторым номером. Но уже к четвёртому раунду картина боя начала меняться: Силва захватил инициативу и контролировал ход поединка вплоть до его окончания.

Фото можно посмотреть на странице BroBible в "Твиттере".

Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру спортсмена.

Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды.

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