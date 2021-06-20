Российский боец Евлоев сообщил, что будет представлять в UFC ещё одну страну

Российский боец ММА Мовсар Евлоев сообщил, что будет представлять в UFC ещё одну страну. Речь идёт о Казахстане.
«Будучи ингушом, я в первую очередь представляю в UFC свой малый народ. Безусловно, я также представляю Российскую Федерацию, так как являюсь гражданином России. Как вы знаете, для любого вайнаха Казахстан является второй родиной.
Я рад предоставившейся возможности внести свой личный вклад в укрепление дружеских, братских отношений вайнахского и казахского народов, которые сложились благодаря нашим предкам, и предстоит нести нам — молодому поколению наших народов.
С сегодняшнего дня я также представляю Казахстан в составе команды Арлан Про. Эта команда помогает многим спортсменам. Команда предложила мне хорошие условия, однако по милости Всевышнего, у меня всего достаточно, и выступление в этой команде для меня в первую очередь — дело братства, и поэтому я решил представлять команду Арлан Про на безвозмездной основе», — написал Евлоев на своей странице в «Инстаграме».
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