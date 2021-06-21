Хабиб Нурмагомедов: следующее поколение бойцов ММА в Казахстане будет намного лучше

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о развитии ММА в Казахстане. В Алматы ранее состоялся турнир промоушена EFC, который принадлежит Хабибу.

«Где-то три-четыре года назад в казахстанском ММА произошёл бум, массово молодёжь начала заниматься. У нас, в России, такой бум произошёл где-то в 2008 году. Я помню, когда лигу М-1 начали показывать по телевидению, и туда реально стремились пробиться много ребят. Думаю, что казахстанскому ММА нужно лишь время. И тренеры будут, и бойцы будут, и уровень будет. Просто нужно время, нужно проводить турниры, должны открываться определённые клубы.

Ещё больше ребят должно начать заниматься, а уже между собой будет конкуренция, и лучшие из них будут выходить на мировую арену, чтобы побеждать там. У вас уже есть определённые бойцы: тот же Морозов, Жалгас Жумагулов, Дамир Исмагулов, Шавкат Рахмонов, Артём Резников. У вас хорошие и крепкие ребята, которые могут на мировом уровне конкурировать с лучшими бойцами мира. Но это только начало.

Я думаю, что то поколение, которое придёт после них, будет намного лучше. Не в обиду этим ребятам, но так оно и бывает, время нам показывает», — цитирует Нурмагомедова Vesti.kz.