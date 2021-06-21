Исмаилов рассказал о гонораре за реванш с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов намекнул, что заработает внушительную сумму за матч-реванш с другим российским бойцом MMA Владимиром Минеевым.

Второй поединок с участием Исмаилова и Минеева запланирован на 1 октября. В первом бою, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр (в гонораре. — Прим. «Чемпионата»), это точно», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

Ранее о матче-реванше с Исмаиловым уже высказывался сам Минеев. Также поделился ожиданиями от поединка известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

