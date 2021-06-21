«Ты — определение воли и стойкости». Президент WBC обратился к Поветкину

Президент WBC Маурисио Сулейман направил письмо бывшему российскому боксёру Александру Поветкину, который завершил карьеру. Он поздравил Поветкина с успешной карьерой и пожелал ему всего наилучшего в будущем.
«Дорогой Саша, я хотел написать тебе это письмо лично, чтобы поздравить тебя с блестящей карьерой, как в любительском, так и в профессиональном боксе. Я очень горд личным знакомством с тобой и тем, что имел отношение к твоей прославленной карьере, руководимой моим дорогим другом Андреем Рябинском.
Твоё время в профессиональном боксе с 2005 по этот год было охарактеризовано старанием, успехом, иногда неудачами, редкими спорными моментами и выдающейся силой духа, выраженной в твоей силе и стремлении вернуться в бой после двух нокдаунов, чтобы выполнить самый совершенный левый апперкот, завершивший бой против Диллиана Уайта. Твоя решимость также была явно видна в возвращении в бой после четырёх нокдаунов в бою против Владимира Кличко. Ты — это определение воли и стойкости.
Твоя ударная мощь, особенно посредством потрясающего удара слева, уже легендарна, несмотря на операцию на локте. Ты говоришь, что годы берут своё, но они также показали, какой ты смелый и изобретательный человек! Я очень надеюсь, что ты сможешь передать часть своей огромной боксёрской мудрости новым поколениям через тренировки или учебные пособия.
41 год для боксёра — это уже много, но за пределами бокса ты ещё относительно молод. Твоя неустрашимая натура поможет тебе добиться с успеха в том, чем ты решишь заняться на следующем этапе твоей жизни. Не сомневайся в том, что WBC и я лично всегда будем открыты для тебя, и я уверен, что ты будешь отличным послом бокса всю свою жизнь.
Каждый российский и все поклонники бокса со всего мира желают тебе всего наилучшего, Саша. Ты много поездил по миру и дрался с сильнейшими. Пришло время наслаждаться семейной жизнью», — приводит слова Сулеймана WorldBoxingPromotions.
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