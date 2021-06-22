«Я с Украины, там не принято деньги проедать». Молдавский ответил на вопрос о гонорарах

Претендент на временный пояс Bellator в тяжёлой весовой категории, россиянин Валентин Молдавский ответил на вопрос, можно ли прожить на гонорары от выступлений в смешанных единоборствах.
«Не знаю. Я с Украины, там не принято деньги проедать, они должны что-то делать.
Если грамотно вложить, можно и долго жить на них. Для эксперимента можно, конечно, назвать любую сумму и попробовать на неё выжить, но зачем?» — приводятся слова Молдавского на сайте телеканала «Матч ТВ».
В ночь с 25 на 26 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и представитель США Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в тяжёлом весе.
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