Перед боем с Ганом Волкову придётся сбросить почти 4 кг, чтобы уложиться в лимит
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в «сториз» своего «инстаграма» показал актуальный вес. Оказалось, что Александр весит 123,6 кг, что на 3,6 кг превышает допустимый лимит в тяжёлой весовой категории.
Александр Волков показал актуальный вес. Гонять почти 4 кг
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Александр проведёт поединок с французским бойцом MMA Сирилем Ганом.
Волков — бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе.
Ранее Волков в своём «инстаграме» размещал фото, подписав его «Автостопом до Лас-Вегаса!», тем самым намекнув на предстоящий бой с Ганом.
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