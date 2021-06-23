Перед боем с Ганом Волкову придётся сбросить почти 4 кг, чтобы уложиться в лимит

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в «сториз» своего «инстаграма» показал актуальный вес. Оказалось, что Александр весит 123,6 кг, что на 3,6 кг превышает допустимый лимит в тяжёлой весовой категории.

Александр Волков показал актуальный вес. Гонять почти 4 кг

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Александр проведёт поединок с французским бойцом MMA Сирилем Ганом.

Волков — бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжёлом весе.

Ранее Волков в своём «инстаграме» размещал фото, подписав его «Автостопом до Лас-Вегаса!», тем самым намекнув на предстоящий бой с Ганом.