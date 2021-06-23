«Ёжиков паси, живность бесполезная». Ковалёв резко ответил поддевшему его подписчику

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв на своей странице в «Инстаграме» разместил видео с речью популярного актёра Егора Бероева, выступившего с критикой принудительной вакцинации от коронавируса.



«Егор, спасибо! Спасибо тем, кто аплодировал в зале! Вы все не потеряли себя и через это спасаете многих сейчас», — написал Ковалёв.

Фото можно посмотреть на странице Ковалёва в «Инстаграме».

Многие подписчики Ковалёва согласились с его позицией в этом вопросе. Были, однако, и те, кто подверг Сергея критике:

«Кто хочет, тот колется, кто не хочет, тот не колется, а кто в Америке живёт, вообще… нечего лезть в Россию», — написал один из пользователей, намекнув на место проживания Сергея — Лос-Анджелес.

«Да ты иди вообще ёжиков паси, живность бесполезная!» — ответил Ковалёв.