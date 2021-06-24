Стало известно место проведения боя Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо

Стало известно место проведения поединка между чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщает BoxingScene.



Поединок пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.



Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.



Ранее Эррол Спенс высказался о переходе в первый средний вес.

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