Стало известно место проведения боя Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо
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Стало известно место проведения поединка между чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщает BoxingScene.
Поединок пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.
Ранее Эррол Спенс высказался о переходе в первый средний вес.
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