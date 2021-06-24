Минаков: победа над Ганом выведет Волкова не то что в топ-3, она его сделает президентом

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, поделился мнением о предстоящем бое российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и французского бойца MMA Сириля Гана. Их поединок состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Победа над Ганом его не то что в топ-3 выведет, она его сделает президентом. Всё зависит от Саши, как грамотно он подойдёт к поединку. Ему нужно очень правильно тактически выстроить бой. Ган бьёт те удары, которые Саша любит пропускать: боковые, размашистые. И эти удары у него достаточно сильные. У Саши ударка лучше, чем у Гана, поэтому, если он будет держать Гана на дистанции и использовать свои длинные кики, то у него есть все шансы на победу.



Увидим ли мы Сашу в бою за пояс, зависит от него и от того, как он будет работать в зале и совершенствовать свои слабые стороны. Я надеюсь, у него всё получится. Все шансы у него есть. Он может выиграть титул. Там просто нет в их дивизионе человека, который был бы сильнее всех. Каждый может стать чемпионом», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.