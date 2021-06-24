Шлеменко: Волков — главная угроза для любого соперника, но Ган очень опасен в начале боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о предстоящем бое российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова и французского бойца MMA Сириля Гана. Их поединок пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Сегодня ожидаю только победы Волкова. В поздних раундах, скорее всего в третьем, он должен выиграть нокаутом, когда Сириль Ган устанет. Дай бог это случится быстрее, но Ган очень опасен вначале: он более лёгкий и быстрый. Саша набрал вес, сейчас он явно более мощный — это его главное преимущество перед любым соперником.



Мне кажется, что победа должна вывести Волкова в топ-3 дивизиона. Сложно что-то предсказывать, но кто ещё если не он? Уверен, Волков сейчас главный претендент на пояс, и скоро мы увидим Сашу в бою за него. Волков — главная угроза для любого соперника. Сейчас нет таких мощных и здоровых бойцов, как он», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.