Александр Волков: я уже на арене и жду соперника!
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост в преддверии поединка с французским бойцом MMA Сирилем Ганом. Бой состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Кровь и песок! Только без песка. Я уже на арене и жду соперника здесь!» — подписал фото Александр.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Ранее мнением о предстоящем бое Волкова и Гана поделился российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. По мнению Шлеменко, Сириль представляет опасность в начале боя, но он ждёт победы россиянина.
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