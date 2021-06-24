Александр Волков: я уже на арене и жду соперника!

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост в преддверии поединка с французским бойцом MMA Сирилем Ганом. Бой состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Кровь и песок! Только без песка. Я уже на арене и жду соперника здесь!» — подписал фото Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Ранее мнением о предстоящем бое Волкова и Гана поделился российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. По мнению Шлеменко, Сириль представляет опасность в начале боя, но он ждёт победы россиянина.