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Ломаченко рассказал, что станет ключом к победе над Накатами

Ломаченко рассказал, что станет ключом к победе над Накатами
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с японским боксёром Масаёси Накатами.

«Я думаю, что ключом к победе над Накатани будут IQ и скорость. Возможно, атаки по корпусу тоже сыграют роль в этом бою. Никто не знает. Я начну, как и всегда.

Если я не получу бой с Лопесом, то с кем я хочу подраться? Вы спрашиваете меня о будущем? Я не могу ответить. Я всегда первым делом хочу делать свою работу. Смогу ответить на этот вопрос после субботы», — сказал Ломаченко на пресс-конференции после дуэли взглядов.

33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.

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