Ломаченко рассказал, что станет ключом к победе над Накатами

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с японским боксёром Масаёси Накатами.



«Я думаю, что ключом к победе над Накатани будут IQ и скорость. Возможно, атаки по корпусу тоже сыграют роль в этом бою. Никто не знает. Я начну, как и всегда.



Если я не получу бой с Лопесом, то с кем я хочу подраться? Вы спрашиваете меня о будущем? Я не могу ответить. Я всегда первым делом хочу делать свою работу. Смогу ответить на этот вопрос после субботы», — сказал Ломаченко на пресс-конференции после дуэли взглядов.



33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.

Новость по теме Ломаченко попытался нагнуть Накатани на дуэли взглядов. Видео