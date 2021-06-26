Денис Лебедев — о российских футболистах: получайте то, что заслужили

Российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о критике, которая обрушилась на футболистов сборной России после неудачного выступления на Евро-2020. Россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. В решающем матче группового этапа сборная России потерпела крупное поражение от Дании (1:4).
«Мне, конечно, жаль ребят. Да и у нас сейчас народ злой. Но хвалить не за что. И тут уже получайте то, что заслужили. Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете.
А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать… Да ещё такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребёнку? Я на стороне людей. Но нельзя так жить! Имейте совесть», — цитирует Лебедева «Спорт-экспресс».
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