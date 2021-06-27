Александр Емельяненко выразил желание подраться на одном турнире с братом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал возвращение к выступлениям прославленного бойца смешанных единоборств, своего брата Фёдора Емельяненко. Поединок с участием Фёдора пройдёт в Москве 23 октября в рамках турнира Bellator и станет центральным событием шоу.
«Рад, что спустя много лет брат выступит на родной земле перед своими болельщиками. Знаю, что он давно этого хотел. Приход Bellator в Россию – это отличная новость. Ещё одним сильным и конкурентоспособным промоушеном в нашей стране стало больше. Кстати, как идея: мы оба могли бы выступить на одном турнире», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт.ру».
Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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