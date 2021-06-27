Гвоздик отреагировал на победу Ломаченко
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Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик отреагировал на успех своего близкого друга и бывшего товарища по сборной Украине Василия Ломаченко в схватке с Масаёси Накатани.
«Перезагрузка. Поздравляю Василия Ломаченко. Отличное выступление», — написал украинец.
Соответствующий пост доступен на странице Гвоздика в «Инстаграме».
Отметим, что Александр лично посетил схватку Ломаченко — Накатани.
Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.
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