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Гвоздик отреагировал на победу Ломаченко

Гвоздик отреагировал на победу Ломаченко
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Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик отреагировал на успех своего близкого друга и бывшего товарища по сборной Украине Василия Ломаченко в схватке с Масаёси Накатани.

«Перезагрузка. Поздравляю Василия Ломаченко. Отличное выступление», — написал украинец.

Соответствующий пост доступен на странице Гвоздика в «Инстаграме».

Отметим, что Александр лично посетил схватку Ломаченко — Накатани.

Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.

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