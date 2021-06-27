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Ломаченко — о реванше с Лопесом: вроде договорились

Ломаченко — о реванше с Лопесом: вроде договорились
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Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поделился впечатлениями от поединка с Масаёси Накатани, а также сообщил, что реванш с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом — практически решённое дело.

«Накатани высокий парень, с длинными руками, очень стойкий. Спасибо ему. Задачи выигрывать в первых раундах не было. Задача была пройти дистанцию, делать свою работу. Показывать свой класс и свои умения.

Последние новости такие, что мой менеджер Эгис Климас разговаривал с Лопесом-старшим. Они пожали руки. Там стоял Боб Арум. Вроде договорились, что будет реванш. Скорее всего в декабре на арене „Мэдисон Сквер Гарден“ будет реванш», — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале SNOWQUEENLA в YouTube.

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