Ломаченко — о реванше с Лопесом: вроде договорились

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поделился впечатлениями от поединка с Масаёси Накатани, а также сообщил, что реванш с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом — практически решённое дело.



«Накатани высокий парень, с длинными руками, очень стойкий. Спасибо ему. Задачи выигрывать в первых раундах не было. Задача была пройти дистанцию, делать свою работу. Показывать свой класс и свои умения.



Последние новости такие, что мой менеджер Эгис Климас разговаривал с Лопесом-старшим. Они пожали руки. Там стоял Боб Арум. Вроде договорились, что будет реванш. Скорее всего в декабре на арене „Мэдисон Сквер Гарден“ будет реванш», — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале SNOWQUEENLA в YouTube.

Новость по теме Гвоздик отреагировал на победу Ломаченко