Ломаченко поблагодарил всех своих поклонников после победы над Накатани

33-летний украинский боксёр Василий Ломаченко, накануне одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, выразил поддержку всем своим болельщикам.
«Большое спасибо моим поклонникам по всему миру», — гласит пост Ломаченко в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовноcть провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года или в январе-феврале 2022 года.
- 28 июня 2021
-
08:00
-
06:54
-
06:46
-
05:45
-
00:31
- 27 июня 2021
-
22:43
-
21:58
-
20:43
-
20:09
-
19:44
-
18:38
-
17:22
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53