Ломаченко поблагодарил всех своих поклонников после победы над Накатани

33-летний украинский боксёр Василий Ломаченко, накануне одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, выразил поддержку всем своим болельщикам.

«Большое спасибо моим поклонникам по всему миру», — гласит пост Ломаченко в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовноcть провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года или в январе-феврале 2022 года.