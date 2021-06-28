Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко поблагодарил всех своих поклонников после победы над Накатани

Ломаченко поблагодарил всех своих поклонников после победы над Накатани
Комментарии

33-летний украинский боксёр Василий Ломаченко, накануне одержавший победу нокаутом в девятом раунде над японцем Масаеши Накатани, выразил поддержку всем своим болельщикам.

«Большое спасибо моим поклонникам по всему миру», — гласит пост Ломаченко в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовноcть провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года или в январе-феврале 2022 года.

Новость по теме
Уорд назвал Ломаченко великим
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021