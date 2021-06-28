Гаджиев оценил возможность боя Шлеменко — Моргенштерн

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что думает по поводу организации возможного поединка российского бойца MMA Александра Шлеменко и рэпера Моргенштерна. Напомним, Моргенштерн, который ранее предолжил запретить MMA, назвал желаемый гонорар за бой со Шлеменко, а тот ответил.
«По поводу возможного боя Шлеменко — Моргенштерн могу сказать следующее: если бы в этом поединке была хоть какая-то спортивная составляющая, можно было бы и подумать. А так это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления. Дольше он не продержится.
Про ММА и до Моргенштерна плохо говорили. Даже более уважаемые люди. Сан Саныч Карелин, например! Поэтому Моргенштерну можно смело простить его высказывание», — приводит слова Гаджиева Sport24.
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