«Этот парень полон дерьма». Уайт жёстко ответил агенту Нганну

Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал Маркеля Мартина, агента чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. Ранее агент выразил недоумение в связи с тем, что UFC организует бой за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Титул оспорят Сириль Ган и Деррик Льюис. Представитель Нганну назвал решение UFC «шокирующим». Также он сообщил, что Нганну ждёт объяснений от организации.

«Этот парень полон дерьма! Он совершенно точно знает, почему мы организуем бой, он не шокирован, ведь мы неоднократно говорили ему о наших планах. Менеджмент Нганну абсолютно некомпетентен. Надеюсь, что Фрэнсис начнёт окружать себя другими людьми, которые помогут его карьере», — написал Уайт в своём «твиттере».