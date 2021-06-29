«Готов попасть в чёрный список UFC». Агент Нганну ответил на жёсткую критику Даны Уайта

Маркель Мартин, агент чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, ответил на критику президента UFC Даны Уайта за его комментарий о решении организации провести поединок за титул временного чемпиона UFC. Его оспорят Деррик Льюис и Сириль Ган.



«Нахожусь в полном шоке от этого вашего решения, ведь все мы были согласны, что сентябрь прошёл великолепно. Ведь вам было прекрасно известно, зачем Фрэнсису было нужно больше времени. Меня это шокирует. Я нисколько не злюсь — просто впечатлён, что привлёк ваше внимание.



Некомпетентное руководство? Я думаю, мы чертовски хорошо поработали. Думаю, вам просто не нравится, что Фрэнсиса представляю не только я, но и всё наше агентство, которое вы не можете контролировать. Предлагаю раскрыть все детали — люди должны узнать правду. Электронные письма, звонки, текстовые сообщения, всё. Согласны? Я готов попасть в чёрный список UFC. С уважением, ваш старый сотрудник Маркель Мартин», — приводит слова Мартина MMA Fighting.

Новость по теме «Этот парень полон дерьма». Уайт жёстко ответил агенту Нганну