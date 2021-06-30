«Бой, который нужен миру!» Американский рестлер опубликовал фото с Фёдором Емельяненко

Американский рестлер Джек Сваггер, выступающий также в Bellator, на своей странице в «Твиттере» поделился совместным фото с прославленным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.
«Бой, который нужен миру!» — подписал фото Сваггер.
Фото можно посмотреть на странице Сваггера в «Твиттере».
Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Бой с его участием станет главным событием шоу. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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