Диана Авсарагова выступит на турнире Bellator 262

Боец Bellator Диана Авсарагова сообщила, что проведёт второй бой в промоушене 16 июля на турнире Bellator 262.



«А вот и долгожданные новости! Мой второй бой в Bellator состоится 16 июля. Продолжаю упорно работать на сборах в клубе Ахмат под руководством Мурада Бичуева.



Кстати, на этом же турнире пройдёт титульный бой в моем весе, за которым я буду пристально наблюдать на арене и изучать своих будущих соперниц.



Спасибо всем, кто меня поддерживает!», — написала Авсарагова в своём «инстаграме».

Имя соперницы Авсараговой пока неизвестно.



Напомним, Диана дебютировала в Bellator в апреле 2021 года. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела три боя, победив во всех из них.